حالة طرد في موقع تصوير مسلسل “شراب التوت” بسبب حادثة “أليف” 

اتخذ منتج مسلسل “شراب التوت” قرارًا عاجلاً بطرد اسراء اوكوموش المسؤولة عن المكياج في موقع تصوير العمل وذلك بسبب نشرها فيديو تسخر فيه من اعلان الممثلة “موجدة عثمان”اي “اليف”في المسلسل عن اصابتها بمتلازمة الارهاق المزمن.

هذا الخبر شكّل مفاجأة ولكن ايجابية بالنسبة لجمهور المسلسل الناجح خاصة الذي اعتبر ان “اوكوموش” تتنمّر على مرض موجدة عثمان التي كانت قد حصدت دعمًا قويًا من متابعي العمل عند اعلان إصابتها بمتلازمة الإرهاق المزمن وهو شعور بِحاجةٍ قويَّة إلى الراحة ويحول دون ممارسة النشاطات اليومية ويستمر هذا التعب لأكثر من ستّة أشهر وقد يسبّب ايضًا مشكلة في التركيز أو النوم وصداع والتهاب الحلق.

وكما هو معروف ان المسلسلات التركية يتم تنفيذها بصورة مستعجلة وساعات طويلة من العمل للمسلسل الواحد، ما يسبّب ارهاقًا للعاملين بالعمل وهذا ما سبق وحصل مع نسليهان اتاغول التي انسحبت من مسلسل “ابنة السفير” بعد تعرّضها لارهاق شديد.

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تجدر الإشارة أن المسلسل إقترب من نهاية الموسم الثاني منه في حال لم يطرأ عليه أي تغييرات، حيث ستُعرض الحلقة الأخيرة منه لهذا الموسم في ٧ حزيران/يونيو القادم. كما تمّ تجديده لموسم ثالث نظرًا للنجاح الكبير للعمل الذي تمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتى الآن.

المسلسل إنتاج شركة غولد فيلم وإخراج فاروق تورغوت وكتابة كل من ميليس سيفيليك وزينب غور.