بالصور- كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعهيا عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

وخطفت كارول سماحة الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت طقم جلدي باللون البيج، مؤلف من تنورة وجاكيت.

جاءت الجاكيت قصيرة ومقتوحة، اختارت كارول تحتها كروب توب باللون الأسود، وانتعلت حذاء مفتوح بكعب عال باللون البني.

ومن الناية الجمالية، تركت كارول شعرها الطويل منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما ابرز جمالها.

وأرفقت كارول الصور بتعليق كتبت فيه: "أشعر بالأزرق بأفضل طريقة Feeling Blue"، في إشارة إلى الخلفية الزرقاء التي اعتمدتها في الصور.



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