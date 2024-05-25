دخلت الفنانة ريم عبدالله، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن والدها، قائلة:” ما زلت أعيش الحزن”.

وأضافت خلال لقاء لها مع برنامج “احكي مالك”: كان حلو لما أدخل البيت وهو موجود وبعد وفاته غيرنا البيت كله عشان كنا نشوفه بكل زاوية وكنا نسمع صوته”.

وتابعت: كنت دائما أقول له” انتبه على نفسك بسبب معاناته من نوبات السكري لأنها كانت تدخله في مرحلة الجلطة والإغماء، لافتة: والدي كان يخاف على خواتي أكثر مني.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بكاء الفنانة ريم عبدالله أثناء حديثها عن والدها: ‏مازلت أعيش الحزن..وبعد وفاته غيرنا البيت كله عشان كنا نشوفه بكل زاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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