لأول مرة في عمان فرقة "كايروكي" تحيي حفلًا غنائيًا 31 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي:

بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ولأول مرة في عمان يلتقي أعضاء فرقة " كايروكي " في حفل فني ضخم بحضور جماهيري من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة 31 مايو 2024.

وتفتتح الحفل الجماهيري الأول لكايروكي الذي يقام في نادي البشارات للجولف في عمان الفرقة الأردنية "اوكتاف" التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري مع المحافظة على الكلام واللحن.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، بحسب جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

المدير التنفيذي للجمعية سهى بواب، أكدت أن هذا الحفل يتماشى مع استراتيجية الجمعية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا عن طريق الثقافة والفن، وتعزيز المساهمة الشاملة، من خلال الإلتفات إلى الفئات الأقل حظاً، بما في ذلك دعم الأطفال الأيتام في الأردن وفلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، من خلال تخصيص نسبة من أرباح الفعاليات لدعمهم.

يشار إلى أن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن خلال 14 عامًا الماضية، قامت بتنظيم أكثر من مئة وعشرين عرضا للعديد من الفعاليات والفرق على المستوى العالمي والتي حققت حضورا لأكثر من مئة وخمسين ألف من الأردنيين والضيوف الأجانب، لتوفر بذلك تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور على أرض الوطن من جميع أنحاء العالم.

واستضافت ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لها، ما يزيد عن خمس وعشرين ألف طفل من الأقل حظاً وذوي الهمم، بهدف دمجهم مع المجتمعات المحلية، ووفرت لهم الفرصة لحضور العديد من الفعاليات التي قامت بتنظيمها ليكونوا جزء من الحركة الفنية والثقافية الأردنية.

وفرقة "كايروكي "التي بدأت مسيرتها عام 2003 تتألف من خمسة أعضاء، حققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.

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