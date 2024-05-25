شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الختامي لنوادي المسرح والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح االـ 31 " دورة د.علاء عبد العزيز" ، وتكونت لجنة التحكيم في هذا المهرجان من : الفنان هشام عطوة ، المخرج سامح مجاهد ، د. حمدى عطية ، د.محمد سمير الخطيب ،الملحن أحمد حمدي رؤوف ، ومقرر اللجنة المخرج محمد الطايع، والمهرجان مستمر حتي يوم 29 مايو علي مسرح السامر وحفل الختام سيكون يوم 31 مايو .

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".



