شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: نجوم الطرب والسلطنة.. من هي أم كلثوم الشام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجوم الطرب وصناع الموسيقي في وطننا العربي كُثر، ولزاما علينا أن نكتب عنهم وعن إبداعاتهم، وغايتي هنا من الكتابة عنهم الحفاظ علي هويتنا الموسيقية، وتعريف الأجيال الحالية بالرواد والرموز في هذا المجال، وأيضا لدي هدف مهم هو مواجهة حالة الإسفاف التي وصلت إليها الأغنية العربية والتأكيد علي أن الغناء: كلمة ولحن وصوت، فهذه مقومات الجمال التي افتقدناها في أغاني هذه الأيام فهيا بنا نستعيد تاريخنا وهويتنا ونتذكرها سويا عظماء الغناء والطرب وصناع الموسيقي .

من سوريا وبالتحديد من مدينة حلب ولدت المطربة زكية حمدان الملقبة بـ " أم كلثوم الشام "، ولم يمنحوها هذا اللقب من فراغ، ولكن لعذوبة صوتها ولما قدمته من الحان لأم كلثوم مثل غنائها لـ " أنا في انتظارك " ، " يا مسهرني "، وغيرها من الأغاني والألحان، وهي لم تكن تقلد أم كلثوم ولكنها غنت أغانيها بأدائها وبإحساسها الخاص .

زكية حمدان تنتمي لأسرة فنية فوالدها هو الممثل حسن حمدان ووالدتها كانت تعمل معه في نفس المجال إلا أنهما لم يحظيا بالشهرة بسبب عملهما ضمن المسرح التجاري والترفيهي والمسرح الجوال، وتتلمذت وتعلمت أصول مهنة الطرب والغناء علي يد كبار الموسيقيين في سوريا، ومنهم عمر البطش، وأنطوان زابيطا، واتقنت زكية العزف علي العود، وقابلها الموسيقار فريد الأطرش وأشاد بعزفها وبصوتها ولهما صور تذكارية كثيرة جمعتهما في سوريا .



زكية حمدان الملقبة بأم كلثوم الشام

رغم الأغاني الكثيرة التي قدمتها زكية حمدان الملقبة بـ ام كلثوم الشام، إلا أن أغنيتها " أري سلمي " هي الأكثر شهرة وهذه الاغنية لها حكاية وقصة فهي عن قصة فتاة دمشقية اسمها " سلمي " تميزت بالحسن والجمال ، هام بها أحد الشبان وقابلته بالصد ، ومن أغانيها أيضا أغنية " خُلقت جميلة " ، يأتينا في المنحني " ، " لماذا تخليت عني " " شقائق النعمان " ، " سألت الكمنجة " .

مع بداية الخمسينات من القرن الماضي قررت أم كلثوم الشام التوقف عن الغناء بالملاهي الليلية وتقديم فنها من خلال المسرح القومي في دمشق والإذاعة السورية، وفي أواخر الستينات استقرت في بيروت وكانت تسافر وعلى فترات من خلال دعوات توجه لها لإحياء حفلات في عدة بلاد عربية، أما المحطة الاخيرة في حياتها فكانت في الكويت بعد أن وقعت عقداً خاصاً مع الاذاعة الكويتية ويشاء القدر أن تتوفى هناك في أواخر عام 1987.



