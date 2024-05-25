قاضية أمريكية ترفض طلب أليك بالدوين بإسقاط تهمة القتل غير العمد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت قاضية أمريكية أن يمثل الممثل أليك بالدوين أمام المحكمة في تموز/ يوليو بعدما رفضت إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة إليه.

وكان ممثل هوليوود بالدوين قد أكد براءته من تهمة القتل غير العمد في أعقاب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم “راست” عن الغرب الأمريكي.

ورفضت القاضية ماري مارلو سومر في نيو مكسيكو يوم الجمعة الدفوع التي قدمها محامو بالدوين لاسقاط القضية، ووجدت أن عمل هيئة محلفين كبرى لا يشكل تحيزا ضد الممثل (66 عاما).

وكتبت القاضية في نهاية حكمها “لذلك أصدر الأمر برفض طلب المتهم أليك بالدوين لإسقاط التهمة المنسوبة إليه”، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)

ومن المقرر أن يمثل بالدوين للمحاكمة اعتبارا من 9 تموز/ يوليو، في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، بعد إنطلاق رصاصة من المسدس الذي كان يحمله، مما أدى إلى مقتل هاتشينز.

ويواجه النجم الامريكي أقصى عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا أدين بعد المحاكمة.