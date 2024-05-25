سميّة الألفي تدافع عن نجلها أحمد الفيشاوي بعد ظهوره الصادم 

دافعت الممثلة المصرية، سميّة الألفي، عن نجلها الممثل أحمد الفيشاوي، بعد الهجوم الواسع الذي طاله خلال اليومَين الماضيَين اثر ظهوره بصورة غير متّزنة ضمن تصرّفات صادمة وكلمات غير مفهومة خلال العرض الأول لفيلمه الجديد “بنقدّر ظروفك”.

وأعربت سمية الألفي عن سعادتها بنجاح أحمد الفيشاوي، مستنكرة الهجوم عليه خاصة أنه فنان متميز وله طعم خاص. وأكّدت أن معظم الفنانين يتعرّضون للمهاجمة ومنهم الفنان محمد عبد الوهاب الذي تعرّض لهجوم في فترة من الفترات، ولكن الأهم أن يركّز أحمد في عمله ولا يلتفت الى ما يتردد او يقال عنه.

وتابعت “الألفي” بحسب “القاهرة ٢٤” أن كل زملاء أحمد يحبونه وهُم من خارج الوسط الفني. كما أن الممثل أحمد السعدني له فيديو شهير عنه قال فيه ان أحمد افضل الفنانين في جيله.

في الختام تمنّت سمية الألفي ان يركّز الناس في عملهم خاصة أن الهجوم “موضة قديمة”.

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فيلم “منقدّر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر. تدور أحداثه في قالب كوميدي قصة شاب يخوض صراعات من أجل الزواج بابنة الجبران، حيث تلعب مي سليم دور صبيّة خفيفة الظلّ من الطبقة المتوسطة، فيما تقدّم نسرين طافش شخصية فتاة تدير صفحةً للطبخ على يوتيوب، وذلك ضمن معالجة من تأليف وإنتاج المخرج المصري السوداني الأصل سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.