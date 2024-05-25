ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بزواجها.. ليلة حنة عائلية وعريس من خارج الوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، جمهورها أمس، بالكشف عن احتفالها بليلة الحنة، وسط عدد من أفراد أسرتها وصديقاتها من الوسط الفني. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجمهور إعلان عودتها لطليقها المخرج هادي الباجوري، الذي انفصلت عنه منذ عامين، فاجأتهم بقصة حب مع شاب من خارج الوسط الفني.

في الساعات الأولى من صباح أمس، تداول ناشطون مجموعة من الصورة ظهرت فيها ياسمين، مرتدية فستاناً أبيض قصيراً، ووشاحاً مدوّناً عليه “العروسة”، للوهلة الأولى ظنت الجماهير أن الصورة من كواليس عمل فني جديد، وبخاصةٍ أنها لم تلمح بأي صورة إلى دخولها في علاقة غرامية جديدة، أو تسريب نبأ ترتيبها للاحتفال بزواجها.

لكن ياسمين شاركت الصور بنفسها عبر “ستوري” “إنستغرام”، وتداولها عدد من صديقاتها، كاشفات عن أنها العروس المنتظرة، ليتضح في ما بعد أنها بالفعل كانت ليلة الحنة، وتستعد لحفل الزفاف يوم الخميس المقبل.

بعدما انتشر خبر زواج ياسمين، بحثت الجماهير عن هوية العريس، ليتضح أنه شاب من خارج الوسط الفني يعمل في مجال المقاولات، كما اتضح أيضاً أنه كان متزوجاً من ابنة الفنانة رغدة، ونشبت بينهما قصة غرامية منذ فترة قصيرة، ليقرّرا إعلان ارتباطهما بشكل رسمي وتكليله بالزواج.

ياسمين سوف تتفادى في علاقتها الزوجية الجديدة، الأخطاء التي ارتكبتها خلال فترة زواجها من المخرج هادي الباجوري، وذلك وفقاً لتصريحات إعلامية سابقة لها في شهر رمضان الماضي، حيث أكّدت أنها كانت تتحامل على نفسها من أجل الآخرين، ولن ترتكب ذلك الخطأ حتى إذا كان في أبسط الأمور، وضربت مثالاً على ذلك وهو عدم قبولها تشغيل جهاز التكييف عند النوم.

يُشار إلى أن ياسمين أعلنت انفصالها عن الباجوري في العام 2022، بعد زواج 12 عاماً، وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تصريحاته لإحدى وسائل الإعلام بأنه لا يمانع تقبيلها في الأعمال الفنية، ليربط الجمهور بين تصريحه وحدوث خلاف بينهما، حيث فسرّه كثيرون بأنه من أنواع عدم الغيرة عليها.

الباجوري حسم الجدل في شهر رمضان الماضي، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، حيث أكّد أن الطلاق ليس بسبب هذه التصريحات ولكن نتيجة خلافات أخرى، مؤكّداً أنه لا يزال عند موقفه بأنه لا يمانع تقبيل زوجته في الأعمال الفنية ما دامت الأحداث تتطلّب ذلك.