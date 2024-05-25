محمد الصاوي عن فؤاد المهندس: "كان بيرتعش قبل دخوله المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد الصاوي، إنه عمل مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في فوازير"عمو فؤاد"، مؤكدا أنه كان يختار شخصيات العمل بنفسه كل حلقة.

وتابع الصاوي، خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أن فؤاد المهندس اختاره لأداء شخصية نابليون بونابرت وشخصيات أخرى خلال هذا العمل.

وأوضح، أن فؤاد المهندس كان يرتعش ويرتجف قبل دخوله المسرح، متابعا: "كنا نستغرب من ذلك وسرعان ما تزول هذه الرعشة والارتجافة مع أول ضحكة للجمهور".

وأضاف، أن فؤاد المهندس فنان عظيم ولن يتكرر في الدراما المصرية مرة أخرى.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبو طالب.