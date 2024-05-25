تكميم المعدة غيّر حياة شيماء سيف وهذه تفاصيل مصالحتها مع هنا الزاهد

كشفت الممثلة المصرية، شيماء سيف، أن خلافها مع زميلتها الممثلة، هنا الزاهد، حصل لأسباب “تافهة” وإستمر ثماني سنوات بسبب منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن الصلح تمّ بينهما مؤخراً وعادت المياه الى مجاريها.

وردًا على سؤال حول خلافها مع هنا الزاهد وتصالحها معها في حفل زفاف ريم سامي بعد خلاف امتد لسنوات، أكدت شيماء خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “كلام الناس”، أن سبب الخلاف عبارة عن مشكلة بسيطة جدًا بينهما أثناء ذهابهما لحضور “عزاء” فقررت كل واحدة منهما على أثره ان تذهب بمفردها. بعدها شاركت “الزاهد” المتابعين بمنشور شعرت “شيماء” بأنها المقصودة فيه، ما دفعها الى القيام بنفس الأمر وشاركت المتابعين بمنشور أرادت ان تقرأه “الزاهد” وشقيقتها.

وأكّدت شيماء أن الصلح تمّ بينهما في زفاف ريم سامي وليس هناك أي مشكلة بينهما حاليًا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

كما تحدّثت شيماء في اللقاء نفسه عن عملية “تكميم المعدة” التي خضعت لها مؤخراً، واكدت أنها لم تكن منزعجة من زيادة وزنها لكن تعرّضت لمشكلة صحيّة في ركبتها جعلتها تدخل في حالة إكتئاب لوقت طويل، ثم إتخذت قرار الخضوع للعملية بتشجيع من صديقتها الممثلة مي كساب التي خضعت للعملية نفسها.

وأضافت شيماء انها خسرت حتى اليوم نحو خمسين كيلوغراماً من وزنها ولم تصدّق نفسها عندما تمكّنت من الركوع في الصلاة بعد ان كانت تُصلي على الكرسي وكأنها كبيرة في السن.