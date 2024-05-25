قبل ساعات على ختام مهرجان “كان”، الكشف عن الفائزين في مسابقة “نظرة ما” والسينما العربية تحقق انجازًا

قبل ساعات قليلة على ختام مهرجان “كان” السينمائي الدولي بدورته الـ ٧٧، كشفت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما” عن أسماء الفائزين بالجوائز بحضور أبطال و”صنّاع” الفيلم السعودي “نورة”.

ترأّس لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما” المخرج والمؤلف والمنتج الكندي زافيه دولان، والأعضاء: المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المغربية أسماء المدير، المخرجة والمنتجة السنغالية ميمونة دوكوريه، الكاتب والناقد والمخرج الأميركي تود مكارثي، الممثلة الألمانية فيكي كريبس.

وتوزعت جوائز مسابقة “نظرة ما” على الشكل التالي:

أفضل فيلم “Black Dog” للمخرج الصيني جوان هو .

أفضل ممثلة أنسويا سينجوبتاعن فيلم ” The Shameless .

أفضل ممثل أبو سنغاري “The Story of Souleymane”.

أفضل مخرج روبرتو مانفريني عن فيلم “The Damned”

أفضل مخرج رانجانو نيوني عن فيلم “On Becoming a Guinea Fowl”

جائزة الشباب فيلم “Vingt Dieux” للمخرج لويز كورفوازييه

جائزة لجنة التحكيم الخاصة “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين

كما حصل الفيلم السعودي “نورة” من إخراج توفيق الزايدي، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، كأول فيلم سعودي يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي .

كما حقّق الفيلم المصري “رفعت عيني للسما” من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز إنجازًا في المهرجان حاصداً جائزة العين الذهبية مناصفة مع فيلم “إرنست كول… لوست آند فوند”، إخراج راؤول بيك من هايتي، ومتفوقاً بذلك على ٢٢ فيلماً عالمياً شاركوا في المهرجان ضمن فئة أفضل فيلم تسجيلي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة.

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فيلم “رفعت عيني للسما” حظي خلال عرضه العالمي الأول بمسابقة “أسبوع النقاد” في مهرجان “كان” السينمائي ٢٠٢٤، على إعجاب الجمهور والنّقاد وتناولته الصحف العالمية والمحلية.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح “بانوراما برشا” ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، ومؤسسة الفريق يوستينا سمير.