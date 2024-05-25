رغم غيابها، معركة حقيقية بالأيدي على هامش مهرجان “كان” والسبب كايلي جينر

نعلم جميعًا إلى أي مدى قد لا يحب ترافيس سكوت وتايغا بعضهما بدءًا من النقطة الواضحة المتمثلة في أنهما واعدا نفس المرأة. قبل أن يُرزق ترافيس سكوت بطفلَين من كايلي جينر، كان لدى تايغا علاقة طويلة معها. وهذا يعني أن أي لقاء شخصي قد يصبح مُحرجًا بعض الشيء، ولكن هناك أيضًا احتمال أن تصبح الأمور عنيفة.

لقد حدث كل ذلك خلال مهرجان “كان”، حيث دخل ترافيس سكوت في معركة حقيقية بالأيدي مع أحد أصدقاء تايغا وهو “ألكسندر إيه إي إدواردز” (صديق الممثلة والمغنية الأميركية شير) وأصبحت الأمور محتدمة للغاية بينهما لدرجة أن أشخاصًا آخرين تعرّضوا للأذى أثناء المشاجرة.

لماذا اندلعت هذه المعركة مع ترافيس سكوت؟

بحسب TMZ، اندلع الخلاف مباشرة عندما كان كل من ترافيس سكوت وتايغا على المسرح خلف DJ مباشرة. وفي لحظة معينة، أمسك منظّم الحدث بالميكروفون للتأكيد على وجود Tyga وAE وTravis Scott بهذا الترتيب. لكن يبدو أن هناك شيئًا حدث في هذه اللحظة واندلع الشجار.

تشير جميع الدلائل إلى أن ترافيس سكوت لا يزال يعاني من مشاكل مع Tyga بسبب كايلي جينر مع العمل انه لم يعد أي منهما معها اليوم وقد دخلت بقصة حب جديدة مع الممثل تيموثي شالاميت. لذا فإن معركة كهذه بين رجلَين لم يعودا يواعدان نفس المرأة لا معنى لها.

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وقد انتشرت لقطات المعركة كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب TMZ، فقد غادر ترافيس سكوت الحدث بينما بقي Tyga وطاقمه هناك حتى اللحظات الأولى من الصباح وكأن شيئًا لم يحدث. لكن اسباب الخلاف لا زال غامضًا حتى الآن.