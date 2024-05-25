"اللحظات المربكة في الحياة" ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "اللحظات المربكة في الحياة " قراءة فى كتاب ذكاء المشاعر لدانيال جولمان، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ الاثنين بمقر المكتبة.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الندوة يحاضر فيها الاديب والمفكر عماد العدلى.

وتتناول فى عدة محاور أكذوبة معامل الذكاء بالمفهوم التقليدي، نظرية الذكاءات المتعددة ونظرية الذكاء، عقل يفكر وعقل يشعر، البنية التشريحية للقرصنة الانفعالية، العمى الوجداني، حماقة الأذكياء، المتحمس واللامُبالي، فن إدارة الاكتئاب، الكابتون والإنكار المتفائل، أصول الذكاء الاجتماعي، صناعة العجز الاجتماعي.



كما اكد الدكتور نبيل حلمى، إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

يذكر ان تاريخ مكتبة مصر الجديدة يمتد إلى عهد الملك فاروق الذى وضع حجر الأساس للمكتبة في 20 نوفمبر 1945، وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946، وفى عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة احياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 1984 وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.