أبرز تصريحات أحمد العوضي في "واحد من الناس" بعد تصدره تريند "x"

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الثاني على التوالي تتصدر تصريحات النجم أحمد العوضي، مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، تريند رقم واحد منصة "x"، والثالث على اليوتيوب، والتاني على جوجل.

وكان حل "العوضي"، ضيفًا عبر تطبيق الزووم نظرًا لسفره خارج مصر وصرح بالعديد من التصريحات المهمة.. ومنها:

أكن كل الاحترام والحب لياسمين عبدالعزيز، ولو أراد الله عودتنا بالتأكيد هنرجع.

شرف لي أن أقدم فيلمًا مع النجمة ياسمين عبدالعزيز وهذا يسعدني ونجحنا معًا قبل ذلك.

ياسمين عبدالعزيز لها مكانة كبيرة عندي، وأنا أيضًا لي مكانة كبيرة عندها.

من منطقة شعبية وكنت أحلم بتقديم دور البطل الشعبي الذي يتمسك بالعادات والتقاليد.

فكرة مسلسل "حق عرب" تعود لي وللمؤلف واسم "عرب السويركي" من اختياري.

أصبت باختناق بسبب مشهد الحريق في مسلسل “حق عرب”.

طفولتي وشبابي بمنطقة عين شمس، وأهدي نجاح العمل إلى كل إنسان وقف بجانبي.

أهدي النجاح إلى أبويا الروحي الفنان نور الشريف، رحمه الله، وهو من قام بدعمي ووقف بجانبي.

لا أميل إلى أن يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل "حق عرب"، وأحب أن أقدم أدوارًا متنوعة.

ربنا نجاني من حادث السيارة بفيلم "هبوط اضطراري"، وقام السقا بذبح عجل.

قصة مسلسل حق عرب:

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في أماكن شعبية عدة من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب:

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.