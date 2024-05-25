محمد الصاوي يروي تفاصيل آخر ٣٠ دقيقة في حياة علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان محمد الصاوي، إنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل علاء ولي الدين.

وتابع الصاوي، خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أنه اتصل بعلاء ولي الدين قبل وفاته بـ ٣٠ دقيقة وكان يبدو عاديا للغاية وفوجئ باتصال من شقيقه يخبره بالوفاة.

وأضاف محمد الصاوي، أن علاء ولي الدين كان طيب القلب وكان يرشحه للقيام ببعض الأدوار في الوقت الذي كان يعاني فيه من قلة العمل.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة "الحياة" كل يوم جمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبو طالب.