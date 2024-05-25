عمرو سلامة يعلق على فوز فيلم "رفعت عيني للسما" بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد المخرج عمرو سلامة، بصناع الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بعد حصده جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي.

ونشر عمرو، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الاحتفاء والاحتفال والتقدير لصناع الفيلم التسجيلي (رفعت عيني للسما) واجب وطني بعد حصده جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي، عشان يكون أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان".

وتابع: "دور المسؤولين في السينما والفن والثقافة لو من أهدافهم يعني تطوير الفن المصري والارتقاء به أنهم يكافئوا الأمثلة اللي زي ديه معنويا على الأقل".

وأضاف: "ونكسر نمط (لا كرامة لنبي في وطنه) اللي عايشها الفنانين اللي بيحققوا إنجازات عالمية ويتواجهوا في بلدهم إما بالإجحاف أو التجاهل".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

والفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير.