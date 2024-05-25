إليسا تحتفل مع أصدقائها بنجاح ألبومها "أنا سكتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا، مع مجموعة من أصدقائها بنجاح ألبومها الجديد "أنا سكتين"، معربة عن سعادتها باستقبال الجمهور للأغاني الجديدة وتفاعلهم معها.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي فيديو من الاحتفالية، عبر موقع انستجرام، ظهرت فيه إليسا بجوار أصدقائها أمامها كعكة الاحتفال، وتغني بعض من أغانيها.

ألبوم أنا سكتين يضم 12 أغنية، بينها عدد كبير باللهجة المصرية، وعنه قالت إليسا عبر انستجرام، إن الألبوم تم التحضير له بحب، وتغلبت فيه على تحديات لا حصر لها، وكانت تتمنى أن تشارك الجمهور من خلاله فرحتها لتحتفل معهم، مشددة على أن الألبوم ليس من إبداعها فقط، ولكنه ملك لكل روح عملت عليه وكل معجب انتظر بصبر.