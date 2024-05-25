رانيا فريد شوقي تهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة الفنانة ناهد السباعي، ابنة أختها المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، بعيد ميلادها.

ونشرت رانيا عبر حسابها على انستجرام، فيديو يضم لقطات مختلفة لـ ناهد، وعلقت "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب خالتك، أحلى جوزاء طالعة لخالتك جوزائية ونفتخر، عقبال مليون سنة ودايما متألقة وناجحة".

جدير بالذكر أن ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل محارب، أمام الفنان حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، كما تنتظر عرض مسلسل "نقطة سوداء" قريبا، ويشاركها بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة سوسن بدر والفنان أحمد مجدي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة.