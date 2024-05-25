نبيلة عبيد تعزي مدحت صالح في وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدمت الفنانة نبيلة عبيد، العزاء للفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه "أحمد" .

ونشرت عبيد، صورة مدحت صالح وشقيقه الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البقاء لله.. خالص العزاء للصديق الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه المرحوم أحمد صالح.. جعلها الله آخر الأحزان وألهم أهله خالص الصبر والسلوان".

وتوفي أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح، أمس الجمعة.

ونعي مدحت صالح شقيقه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله".

ومن المقرر أن يستقبل مدحت عزاء شقيقه الراحل غدا الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.