السعودية تُعيد ياسمين عبدالعزيز لخشبة المسرح بعد غياب 21 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - تخوض النجمة ياسمين عبدالعزيز تجربة مسرحية جديدة مع الفنان كريم فهمي، ومقرر أن تعرض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة .

انطلقت التحضيرات للعرض المسرحي الجديد، الذي يضم عددًا من النجوم، أبرزهم، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن "توتا"، إخراج خالد جلال، وستعرض للمرة الأولى في السعودية .

ويعد العرض المسرحي بمثابة عودة "ياسمين" لخشبة المسرح بعد غياب تخطى 21 عامًا، إذ كانت آخر أعمالها مسريحة “كده أوكيه”، التي عرضت عام 2003، وشارك في بطولتها نخبة من النجوم، هم: أحمد السقا، هاني رمزي، منى زكي، شريف منير، تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.

خاضت ياسمين عبدالعزيز، الماراثون الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل “ضرب نار”، أمام الفنان أحمد العوضي، وحقق صدى واسعًا بين الجمهور، كما جنى إشادات عدد كبير من النقاد.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”:

مسلسل “ضرب نار” يسلط الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقارب ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

كما شاركت "ياسمين"، في رمضان عام 2021 من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير" وشاركها بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.