"رفعت عيني للسما".. معلومات عن أول فيلم مصري يفوز بجائزة "العين الذهبية"

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بجائزة "العين الذهبية" بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، ضمن مشاركته في مسابقة "أسبوع النقاد" والموازي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الأولى والثانية.

أحداث فيلم "رفعت عيني للسما"

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة فتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي وعرضها بشوارع قريتهن الصغير لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية منها الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وحصل الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر السينمائي، تأليف ندى رياض، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

فيلم رفعت عيني للسما

تفاصيل فيلم "رفعت عيني للسما"

يعتبر الفيلم المصري الوحيد المشارك بمسابقة "أسبوع النقاد"، كما وقع اختيار مهرجان كان السينمائي على الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" للمشاركة في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، ويعد الفيلم المصري الوحيد الذي تم اختياره رسميًا للمنافسة مع ستة أفلام عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، بلجيكا، وتايوان.

"رفعت عيني للسما" أول فيلم مصري يفوز بجائزة "العين الذهبية" في تاريخ مهرجان كان

أصبح فيلم "رفعت عيني للسما" هو أول فيلم مصري يفوز بجائزة "العين الذهبية" في تاريخ فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وحاز الفيلم على إشادات نقدية وكتبت عنه العديد من الصحف العالمية منها فرايتي وسكرين دايلي واللوموند.

فريق "بانوراما برشا" من شوارع المنيا لفرنسا

فيلم رفعت عيني للسما

حضر فريق "بانوراما برشا" في المنيا العرض الأول لفيلم "رفعت عيني للسما" وقدموا عرض "مسرح شارع" للجمهور المتواجد بالفعاليات وهم ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

حسين فهمي بالعرض الأول للفيلم

حرص النجم الكبير حسين فهمي على حضور العرض العالمي الأول لفيلم "رفعت عيني للسما" دعمًا منه لصناعه، وسط تصفيق حار من قبل المتواجدين بالعرض.

المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير ومشاركتهما في المحافل العالمية

فيلم رفعت عيني للسما

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك خلالها المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير بفعاليات كان السينمائي، حيث عرض لهما من قبل فيلم "فخ" ضمن فعاليات مهرجان كان عام 2019، وحاز الفيلم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنفس العام، كما تم عرض فيلمهم التسجيلي "نهايات سعيدة" عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية.