هكذا احتفلت صبا مبارك بعيد استقلال الأردن الـ 78

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بعيد استقلال المملكة الهاشمية الأردنية الـ 78.

وكتبت صبا، عبر حسابها على إنستجرام: "يا وطني الأردن الغالي.. هذا يوم الفخر والعزة ويوم تتويج الكفاح الوطني.. كل عام ووطننا الحبيب بألف خير، الاستقلال 78".

على جانب آخر، حرصت صبا مبارك على حضور مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 المقام في فرنسا، والذي يقام حفل ختامه مساء اليوم السبت 25 مايو.

كما يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.