"لن تكتشف الفرق بينهما".. بيلي زين يجسد السيرة الذاتية لمارلون براندو في "Waltzing with Brando"

انتهى فريق عمل فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Waltzing with Brando" من التصوير، وهو بطولة الممثل الأمريكي بيلي زين والذي يجسد خلاله السيرة الذاتية للممثل الأمريكي الراحل مارلون براندو ولم يتم الإعلان حتى الآن رسميًا عن ميعاد طرحه تجاريًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من كواليس الفيلم والذي ظهر خلالها "زين" وهو يكاد يصل لحد التطابق مع "مارلون براندو" حيث احتار العديد منهم في التفرقة بينهما وسط توقعات بترشحه للعديد من الجوائز العالمية خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "Waltzing with Brando" في إطار درامي حول مارلون براندو واستعانته بمهندس معماري من لوس أنجلوس لبناء أول ملاذ مثالي بيئيًا في العالم على جزيرة صغيرة غير صالحة للسكن في تاهيتي، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود وهم تيا كاريري، جون هيدر، ريتشارد درايفوس، روب كوردري، صوفيا مانسون، من كتابة وإخراج الممثل والمنتج الأمريكي بيل فيشمان.

واشتهر الممثل بيلي زين بمشاركته بفيلم الأكشن والمغامرات "The Phantom" عام 1996، وفيلم الرومانسية "Titanic" عام 1997، إلى جانب فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Back to the Future" عام 1989.

يذكر أن بيلي زين يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن "Takeover"، وفيلم الأكشن والكوميديا "Sunset Superman".

