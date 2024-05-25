شكرا لقرائتكم خبر عن إنسومنيا.. عرض مسرحى جديد بين الرعب والكوميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الخميس الماضي العرض المسرحي "إنسومنيا" فى ساحة روابط للفنون، بعد استمراره لمدة ثلاثة أيام، ويعتبر العرض من نوع الرعب الكوميدي، حيث يعرض فى قالب مختلف وجديد على المسرح المصري، وهو من كتابة وإخراج مصطفى خليل، واقتباس للعربية أحمد الشماع.

وتدور أحداث العمل عن واقع وأحلام شخص يحاول الخلود للنوم، ونعيش مع جزء من واقعه ولكن أحلامه تجعلنا نفهم مشاكله وصراعاته، ويعتمد العرض على أسلوب حكي جديد يجعل المشاهد مشارك في قلب الحدث، كما يأتي المسرح دائريًا حول المشاهدين الجالسين على أرضية المسرح فوق مخدات مريحة.

ويشارك فى العرض فريق تمثيل مكون من 15 ممثل، هم محمد خالد، يحيى فودة، منة وليد، سلمى خطاب، إيناس الفلال، عبادة ياسر، أحمد السيسي، مريم عمر، بولا كامل، سارة النجار، يوسف علي، عادل متولي، أحمد هاني، يوسف أكرم، ريم مغربي، سمر جلال، ويحمل العرض بعض المشاهد العنيفة والدموية، ومدة العرض حوالي ساعة وربع بدون استراحة.



لقطة من المسرحية