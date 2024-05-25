شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري ونوال الزغبي يجتمعان بحفل واحد فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع كل من النجم وائل كفورى والنجمة نوال الزغبى، خلال الحفل الغنائي الذى سيتم إحياؤه اليوم السبت، بولاية لاس فيجاس في أمريكا، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من باريس"، خلال الأيام المقبلة على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت ادارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

ويتجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبى وفهد الزاهد بعد النجاح الكبير الذى حققاه سوياً فى عدة أغانى أخرها "فخامة معاليك"، التى حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن المتوقع طرح الأغنيتين الجديدتين بعد عيد الفطر.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.