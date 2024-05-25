شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العايدي عن ابنها يوسف وائل نور: مؤدي جيد ودايمًا يفاجئني على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة أميرة العايدي عن كواليس دخول ابنها يوسف وائل نور المجال الفني، ومشاركته في فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي يعرض حاليًا في السينمات المختلفة، مشيرة إلى أنه منذ صغره يحب كل أنواع الفن، كما أنه يحب الغناء فهو مؤدي جيد.

وتابعت خلال لقائها باليوم السابع: "لما بشوفه على الشاشة بفصل تماما إنه ابني وبقيمه كممثل شاب بيعمل دور، وممكن أقوله على حاجات لو حد غريب ميقولهاش كنقد، لكنه دايما يفاجئني على الشاشة بأدائه".

وعن نصائحها له، أوضحت: "بقوله دايمًا اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب، والشغلانة دي لما تخلص لها هتديك كتير، وشغلانة كلها شقا اتحمل الشقا بتاعها"، لافتة إلى أنه لا يأخذ رأيها قبل موافقته على أي دور فله مطلق الحرية في ذلك.

وكانت العايدي تحدثت عن سعادتها وفرحها الشديد وقت ظهور ابنها على الشاشة، وتابعت: "أكيد لو والده كان موجود كان هيكون سعيد بيه"، ومشيرة إلى أن يوسف كممثل شخصية مستقلة وله اختياراته، بعيدًا عن مدرسة والده الفنية أو مدرستها.

وكانت أميرة العايدي حرصت على دعم ابنها يوسف وائل نور والحضور برفقته العرض الخاص بالفيلم، والذي أقيم داخل إحدى سينمات أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.