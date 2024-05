شيڤا هلالي على ريد كاربت مهرجان كان.. وتلتقي بنجوم الفن في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تواجدت سيدة الأعمال شيڤا هلالي على ريد كاربت فيلم all we imagine as light والذي يُعرض ضمن بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

ويُعد فيلم all we imagine as light واحد من أهم الأفلام التي عرضت في المهرجان وحضرها عدد كبير من نجوم الفن في العالم.

وتقول شيڤا، إن المهرجان فرصة كبيرة لتوسيع دائرة المعارف من نجوم ومشاهير، وصناع، كما التقت بعدد كبير من أصدقاءها من المشاهير الذين لهم تواجد دائم في دبي.

وتلفت شيڤا هلالي، أن الفن أصبح صناعة كبيرة، تلتقي فيها رؤوس الأموال بالفن، ليصنع للمشاهد أعمال تليق هم، ومن هنا نكتشف أهمية سير صناعة الفن في الطريق الصحيح وأنها في النهاية تحكم تلك الصناعة رأس المال، والذي يمكن الصناع من ظهور أعمال فنية مبهرة.

وتؤكد، أنها من رحلتها الطويلة عٌرفت أن إحاطة كل شخص بمجموعة من النجاحين تمكنه من أن يكن على طريق النجاح الصحيح، مشددة أنه على كل إنسان أن يُعيد اكتشاف ذاته طوال الوقت ,أن يبحث عن تحدي جديد وفرص جديدة تمكنه من تحقيق النجاح الذي يطمح له كل إنسان.

وتعتبر شيڤا هلالي من أهم سيدات الأعمال في دبي حيث تتواجد منذ أكثر من 25 سنة، كما أنهى تنوي التواجد هذا العام في مهرجان الجونة في نسخته المقبلة كونه واحد من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي.