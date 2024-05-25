دعاء عامر تريند.. احتفلت بزفاف نجلها بحضور نجوم الفن والإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الإعلامية دعاء عامر التريند، وذلك بعد احتفالها بحفل زفاف نجلها سيف بحضور نجوم الفن والإعلام.

حفل الزفاف

واحتفلت الإعلامية دعاء عامر بحفل زفاف نجلها سيف، في إحدى قاعات الزفاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الإعلامي خيري رمضان.

حفل الزفاف

واقتصر الحفل على العائلتين والأصدقاء والمقربين، بالإضافة إلى الإعلاميين سناء منصور، دعاء فاروق، مفيدة شيحة، خيري رمضان، لمياء فهمي عبدالحميد، رولا خرسا، إيمان رياض، الفنان إدوارد، وآخرين.

حفل الزفاف

وكانت احتفلت الإعلامية دعاء عامر، في شهر مارس الماضي، بخطبة ابنها، بحضور اقتصر على عائلتي العروسين فقط.

وعلقت دعاء عامر: «مبروك علينا، الحمد لله قرأنا فاتحة سيف عيسى، ابني الكبير حبيبي، وحبيبتي الحلوة مريم حسام».

حفل الزفاف

وأضافت: «أحلى عريس وعروسة ما شاء الله عليهم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وعقبال أولادنا جميعًا، ربنا يكرمهم ويرزقهم بزوجات وأزواج صالحين يا رب».

حفل الزفاف

يشار الى أن دعاء عامر هي حفيدة الفنان زكريا الحجاوي صاحب المدرسة الشهيرة في الفن الشعبي، وقدّمت العديد من البرامج الاجتماعية عبر عدة محطات تلفزيونية.

حفل الزفاف

ودعاء عامر لديها ولدين أحدهما سيف الأكبر، والآخر حمزة، الابن الأصغر.

برامج دينية واجتماعية

كما تقدم الإعلامية دعاء عامر، برامج دينية إجتماعية ومن وتعد من أبرز الإعلاميات في هذا المجال الديني والاجتماعي ومن أشهر برامجها" النهاردة "،" الدين والحياة"،" ست الحسن ".

حفل الزفاف

شهرة دعاء عامر

وكانت بداية دعاء عامر، على قنوات art، ولكن شهرتها كانت من خلال تقديمها لبرنامج ديني على قناة "أقرأ" في بداية الالفينات.