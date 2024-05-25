محمد رمضان.. "نمبر وان" يشعل استاد القاهرة الدولي بحفل نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل المغني والممثل محمد رمضان الشهير بـ"نمبر وان" حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بكوكبة من أغانيه الحماسية، كما نشر مجموعة من الصور داخل استاد القاهرة الدولي أثناء حضوره صباح اليوم استعدادا للمباراة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان

محمد رمضان

شارك محمد رمضان متابعيه ومحبيه العديد من الصور داخل استاد القاهرة الدولي، معلقا: "ثقة فى الله نجاح".

محمد رمضان

محمد رمضان

انطلق محمد رمضان خلال الأيام الماضية لتجهيزات بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا، وانهى تحضيرات قائمة الأغاني التى يقدمها أمام قاعدة جماهيرية عريضة من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ويأمل أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

محمد رمضان

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

كما أعلن الإعلامي رامي رضوان مؤخراً، أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان، لاحياء حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي، قائلاً: "محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي".