فن ومشاهير

محمد رمضان.. "نمبر وان" يشعل استاد القاهرة الدولي بحفل نهائي دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل المغني والممثل محمد رمضان الشهير بـ"نمبر وان" حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بكوكبة من أغانيه الحماسية، كما نشر مجموعة من الصور داخل استاد القاهرة الدولي أثناء حضوره صباح اليوم استعدادا للمباراة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان
430.webp
محمد رمضان

شارك محمد رمضان متابعيه ومحبيه العديد من الصور داخل استاد القاهرة الدولي، معلقا: "ثقة فى الله نجاح".

431.webp
محمد رمضان
434.webp
محمد رمضان

انطلق محمد رمضان خلال الأيام الماضية لتجهيزات بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا، وانهى تحضيرات قائمة الأغاني التى يقدمها أمام قاعدة جماهيرية عريضة من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ويأمل أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

426.webp
محمد رمضان 

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

كما أعلن الإعلامي رامي رضوان مؤخراً، أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان، لاحياء حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي، قائلاً: "محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي".

txt

الأهلي يتقدم على الترجي في أول 5 دقائق في نهائي إفريقيا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا