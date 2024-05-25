ويل سميث ومارتن لورانس يروجان لفيلم "Bad Boys 4" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي ويل سميث جولته الترويجية لفيلم "Bad Boys: Ride or Die" بمنطقة الشرق الأوسط قبل عرضه يوم 14 يونيو المقبل.

ونشر "سميث" صور ومقاطع فيديوهات من وصوله للرياض لحضور العرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور السعودي برفقته الممثل مارتن لورانس الذي يشاركه بطولة الفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق "سميث": "بكل تواضع وشرف وامتياز العرض العالمي لأول فيلم هوليوودي بالمملكة العربية السعودية".

وقام "سميث" مؤخرًا بزيارة دبي ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وظهر أثناء تواجده على متن إحدى الطائرات مع عدد من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي العرب وعلق: "واحدة من أفضل مميزات السفر هو التحدث إلى المبدعين حول العالم بشأن تقديمهم وإلهاهم وتحدياتهم.

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" حول الضابط مايك لاوري والضابط ماركوس برنيت اللذان يخوضان تجربة جديدة في محاولة القبض على إحدى العصابات الخطرة وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وعرض الجزء الثالث من السلسلة عام 2020 بعنوان "Bad Boys for Life" وكان بمثابة عودة الثنائي بعد غياب سنوات من الجزء الثاني للسلسلة عام 2003، وحقق الجزء الثالث إيرادات عالمية بلغت 426 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

وظهر النجم العالمي ويل سميث مؤخرًا ضيفَا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وكشف خلاله "ويل" عن سعادته لتواجده في الرياض، إلى جانب كونه يريد تجربة العديد من الأكلات السعودية، كما أكد على كونه يشعر بالانتماء للشرق الأوسط.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

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