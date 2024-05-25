نور النبوي وكزبرة.. "الحريفة" يدعمون النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص فريق عمل فيلم "الحريفة" على دعم النادي الأهلي في مباراته ضد نادي الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعدد من فريق عمل الفيلم أثناء تواجدهم في المدرجات وهم الفنان الشاب نور النبوي، مغني المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، المنتج طارق الجنايني، والفنان الشاب أحمد غزي، وظهروا جميعًا وهم يرتدون تيشيرت النادي الأهلي وسط تشجيعهم للفريق قبل دقائق من إقامة المباراة.

وعرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا وسط إشادة الجمهور بالفيلم الذي تم الإعلان عن إنتاج جزء ثاني من الفيلم المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله وميعاد طرحه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول "ماجد" الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، ويكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته في كرة القدم، لينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة أملًا في الفوز بجائزة مالية كبرى، ويشارك ببطولة الفيلم نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، فراس سعيد، بيومي فؤاد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

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