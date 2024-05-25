"إيه الجمهور الرهيب ده".. الحلفاوي يعلق على توافد جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على التوافد الكبير لجمهور النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي الذي يشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الترجي التونسي مساء اليوم في تمام الثامنة مساء.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على التوافد الكبير لجمهور النادي الأهلي بإستاد القاهرة الدولي عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "ايه الجمهور الرهيب ده؟"، وحاز التعليق على اعجاب متابعيه الذين قاموا بإعادة نشر صور من استاد القاهرة الدولي تحت شعار "كامل العدد" في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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