شيماء سيف تكشف:" بحب الرقص الشرقي بس مش برقص قدام حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت "شيماء"للحديث عن نجاح عملية تكميم المعدة وعن خسارتها الكثير من الوزن خلال فترة قصيرة، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وبسؤالها من قبل ياسمين عز: "ايه الممنوع في حياتك ومرغوب غير الأكل"، وأوضحت: "يعني مثلا في واحدة تقولك أنا بموت في الرقص، وكان نفسها تطلع رقاصة بس مينفعش عشان مجتمعنا".

وردت عليها شيماء سيف قائلة: " أنا كده ده هو المثال بالضبط أقسم بالله ده بجد، أنا بحب الرقص بشكل وعايشة بقى في البيت بس طبعًا ما برقصش قدام حد خالص يعني لازم أبقى لوحدي في البيت، لدرجة مثلا أن كارتر لما بيلاقيني حافظة الأغاني بيقولي هو انتي سمعتي الأغاني دي امتى؟، ميعرفش اني بيبقى عندي حفلات دي جي في البيت بالليل، وببقى متخيلة أني في فرح شعبي والناس شايفيني وأنا واقفة على المسرح".

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