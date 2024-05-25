بـ "تيشيرت لنيلسون مانديلا".. محمد رمضان يشعل أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل الفنان محمد رمضان استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي.

وظهر "رمضان" وهو يرتدي تي شيرت يحمل صورة الراحل نيلسون مانديلا، وقدم "رمضان" باقة من أغانيه الشهيرة وسط فرقة استعراضية قبل دقائق من إقامة المباراة وسط حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد".

ونشر "رمضان" صور من كواليس استعداداته لإحياء حفل مباراة النادي الأهلي والترجي قبل ساعات من إقامة المباراة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "كانت البروفة الأخيرة من ستاد القاهرة الدولي".

ويشارك الفنان محمد رمضان لأول مرة بحفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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