نبيل الحلفاوي يعلق على أحداث الشوط الأول للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا: "تراجع تقليدي يفرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي وانتهى بهدف مقابل لا شيء للنادي الأهلي.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على مجريات الشوط الأول عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "تراجع تقليدي يفرس، ورعونة في التمرير والتسديد، ما ينفعش كده ماينفعش، وإيه حكاية إرجاع الكرة إلى نصف ملعبنا؟، ياريت منأخرش نزول قفشة، رضا سليم هيبقى أفيد من تاو خصوصا لو لعب في مركزه والشحات ينقل يمين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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