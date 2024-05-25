نادين لبكي تتألق في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألقت المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وظهرت "نادين" رفقة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيروج وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة انتهاء فعاليات المهرجان.

واحتفت "نادين لبكي" بالحضور النسائي الطاغي في فعاليات مهرجان كان هذا العام ونشرت صور من حفل الافتتاح خلال تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" وعلقت: "قوة النساء".

وشاركت نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وسط نخبة من نجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم وترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، وضمت كلًا من الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية أيرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيركازو كوريدا.

يذكر أن نادين لبكي تشارك ببطولة فيلم الدراما والغموض "The Sand Castle" للمخرج الأمريكي ماثيو براون والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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