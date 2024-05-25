توافد النجوم على السجادة الحمراء بختام مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم على السجادة الحمراء لحفل ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام الذي يقام مساء اليوم السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان على "انستجرام" صور لعدد من أبرز النجوم على السجادة الحمراء لحفل الختام منهم الممثل الياباني كوجي ياكوشو، الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، المخرج الألماني فيم فيندرز، الممثلة الأمريكية إيل فانينج، المنتج والمخرج العالمي جورج لوكاس، الممثلة الفرنسية آنا جيراردوت، الممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران.

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام العديد من الفعاليات السينمائية الهامة كان أبرزها تكريم الممثلة العالمية ميريل ستريب بالسعفة الذهبية الشرفية بحفل الافتتاح نظرًا لمسيرتها السينمائية الاستثنائية، إلى جانب خروج العديد من النجوم عن صمتهم وقاموا بدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الكيان الصهيوني متجاهلين تعليمات إدارة المهرجان بعدم الانسياق وراء الأحداث السياسية والتركيز على صناعة السينما.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

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