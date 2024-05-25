"Anora" يفوز بـ "السعفة الذهبية" في حفل ختام مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الدراما والكوميديا "Anora" بجائزة "السعفة الذهبية" ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام للمخرج الأمريكي شون بيكر.

وشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط منافسة شرسة بين 21 فيلمًا سينمائيًا من مختلف أنحاء العالم.

وتسلم الجائزة مخرج الفيلم شون بيكر الذي عبر عن سعادته بالفوز بجائزة "السعفة الذهبية" لأول مرة بمسيرته الإخراجية.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

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