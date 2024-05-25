بـ "نسر يحلق في السماء".. الحلفاوي يهنئ الأهلي على فوزه بنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعته بنادي الترجي التونسي مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ونشر "الحلفاوي" صورة نسر يحلق في السماء عبر حسابه الرسمي على "X" وهنأ النادي الأهلي قائلا: "للمرة الثانية عشر يحلق نسر الأهلي المصري في سماء إفريقيا ويستقر على أعلى قمة فيها مؤكدًا زعامته للكرة الإفريقية متوجًا بأربعة وأربعين لقبًا إفريقيا، راصدًا السوبر الإفريقي ليكون الخامس والأربعين إن شاء الله".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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