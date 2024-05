الفيلم الهندي "All We Imagine as Light" يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان كان

ياسر رشاد - القاهرة - نال فيلم المخرجة الهندية بايل كاباديا All We Imagine as Light بالجائزة الكبرى، خلال حفل ختام الدورة الـ 77 بمهرجان كان السينمائي الدولي.

حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي

أقيم منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي انطلقت في 14 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.

وتقدم على جوائز حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، وانقسمت بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى.

مهرجان كان السينمائي الدولي

يعدّ مهرجان كان السينمائي أحد المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، المعروفة باسم "الثلاثة الكبرى"، مع مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا ومهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا.

بالإضافة إلى كونه أحد المهرجانات السينمائية الدولية الخمسة الكبرى، أو "الخمسة الكبرى"، والتي تتكون من المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، بالإضافة إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا ومهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة.

وتقوم إدارة المهرجان بتوزيع عدة جوائز، أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، مركز إقامته قصر المهرجانات في شارع لاكروازييت الشهير على سواحل خليج كان اللازوردية.

يتميز مهرجان كان السينمائي، بالحضور السينمائي الكبير والمتنوع الذي يرافقه، فلا يلتقي هذا الكم من السينمائيين من جميع أنحاء العالم في وقت واحد كما يحصل في مدينة كان خلال المهرجان.

كما أنه يتميز بالتجديد والقدرة على مواكبة الموجات الفنية الجديدة، بل ودعمها، وربما خلقها في رحم المهرجان وأروقة الدورات المقامة.

ولا يقتصر دور مهرجان كان السينمائي على استضافة وعرض الأفلام المرشحة، بل يتجاوز ذلك بكثير من خلال إقامته لعديد من الفعاليات السينمائية المتزايدة كل عام، والتي تضمن عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية من خلال تظاهرات عدة.