التفاصيل الكاملة لجوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي انطلقت في 14 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.
وتقدم على جوائز حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، وانقسمت بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى.
وتستعرض "بوابة الخليج 365" لمتابعيها القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام مهرجان كان:-
- -فاز فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر جائزة السعفة الذهبية.
- حصد جيسي بليمنز، جائزة أفضل ممثل عن فيلم Kinds of Kindness.
- حصدت كل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز على جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن فيلم EMILIA PÉREZ.
- حصد كورالي فارجيت على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Substance.
- فاز المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR جائزة أفضل مخرج.
- حصد هافدان أولمان توندي جائزة أفضل أول تجربة سينمائية عن فيلم Armand.
- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم Emilia Pérez للمخرج جاك أوديار.
- فاز فيلم The Man Who Could Not Remain Silent لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش جائزة أفضل فيلم قصير.
- حصل فيلم Bad for a moment للمخرج دانيال سواريز على تنويه خاص لأفضل فيلم قصير.
- حصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم؛ المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.
جوائز مسابقة نظرة ما
- فازت الفنانة أنسويا سينجوبتا، بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Shameless.
- ذهبت جائزة الشباب لفيلم Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.
- حصد جائزة الشباب الفيلم الروائي الطويل Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.
- كما حصل الفيلم السعودي "نورة" للمخرج توفيق الزايدي على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المخرج بوريس لوجكين عن فيلم The Story of Souleymane.
- حصد أبو سنغاري، جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Story of Souleymane.
- حصل على جائزة أفضل مخرج كل من رانجانو نيوني عن فيلم On Becoming a Guinea Fowl، وروبرتو مانفريني عن فيلم The Damned.
- حصد فيلم Black Dog جائزة أفضل فيلم للمخرج جوان هو.