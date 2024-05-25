قصة فيلم "أنورا" بعد فوزه بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

ياسر رشاد - القاهرة - حصل المخرج الأميركي شون بيكر،على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلم "أنورا"، وذلم خلال حفل ختام الدورة الـ 77.

قصة فيلم أنورا

أنورا، هو فيلم إثارة في نيويورك ينتقل من الأحياء الفقيرة إلى الفيلات الفاخرة للأوليغارشية الروسية، ويبعث آمالاً بإحياء السينما الأميركية المستقلة.

يتبع الفيلم قصة الفتاة الجميلة "أنورا"، التي تنحدر من أصول كازاخستانية، تلتقي بمراهق روسي في حانة ويقع في حبها، مما يشعل بداية مغامرة غير متوقعة بينهما.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، غريتا غيرويغ، خلال الإعلان عن الفائز بالجائزة الأرفع لهذا الحدث في ختام دورته السابعة والسبعين : "هذا الفيلم رائع ومليء بالإنسانية، لقد حطم قلوبنا".

جائزة السعفة الذهبية

تعتبر السعفة الذهبية أعلى جائزة في مهرجان كان، وتُعَدّ هذه الجائزة تقديراً كبيراً للأعمال السينمائية المتميزة التي تبرز في الحدث السينمائي العالمي.

حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي

وكان بدء منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 14 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الحفل عن جوائز أفلام المسابقة الرسمية، التي ترأس لجنة تحكيمها المخرجة جريتا جيرويج، رئيسة اللجنة، بعضوية كل من: ليلى جلادستون، وإيفا جرين، ونادين لبكي، وهيروكازو كوريدا، وإبرو سيلان، وبييرفرانشيسكو فافينو.

