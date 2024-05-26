ملامحها ليست نفسها.. صور ياسمين صبري بدون فوتوشوب حديث مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت صور الممثلة المصرية ياسمين صبري بدون “فوتوشوب” في حفل AmfAR Gala خلال مهرجان كان السينمائي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بدون أي تعديلات على الصور.

فقد تداول نشطاء صور للنجمة وهي في المهرجان الشهير ترتدي فستاناً لامعاً بدون أكمام من تصميم Jean Pierre Khoury، لكن اللافت أن الصور كانت بدون أي تعديلات أو “فوتوشوب”، وصور أخرى خضعت للتعديل ونشرتها ياسمين عبر حسابها على “إنستغرام”.

الصور أثارت ضجة، حول جمال ياسمين عبدالعزيز، حيث أشار كثيرون إلى أن “الفلاتر” تظهر الفنانة بشكل خالٍ من الشوائب، وأن ملامحها ليست نفسها في الصورة الحقيقة التي تكون بها عيوب.

كما راح آخرون للقول إن النجمات يعتمدن بشكل مبالغ فيه على التعديلات والفوتوشوب ليظهرن بشكل مثالي، واعتبروا أن جمال ياسمين صبري “عادي”، مشيرين إلى أنه ملامحها غير مميزة.

بينما اعتبر آخرون أن صورة ياسمين الحقيقة بدون فلتر هي أيضاً جميلة وملامحها فاتنة.

وكانت ياسمين صبري طلت في اليوم الأول لمهرجان كان بفستان باللون الأحمر مع ذيل طويل من مصمم الأزياء نفسه جان بيار خوري.

وتعرضت الفنانة إلى هجوم كونها ارتدت فستانا بذيل طويل هذه المرة، في إشارة إلى أنها قصت فستانا أسود سابق ظهرت فيه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة من توقيع مصمم سعودي.

وعلقت إحداهن “أكيد أخذوا عليها تعهد ما تقص الذيل. سبحان الله كيف ما حتتكعبل مع الذيل الطويل.. ومع الفستان الأسود حتتكعبل وقصته وما احترمت المصمم وتعبه”.

وكانت ياسمين قد تعرضت لموجه هجوم عندما قامت بقص ذيل فستان أسود من تصميم المصمم السعودي يوسف أكبر، ما دفعه لانتقادها في منشور نشر في وقت سابق عبر حسابه على إنستغرام.

وكتب المصمم في منشور له أن ياسمين طلبت استعارة الفستان من دون دفع ثمنه على أن تروج لاسمه، لكنه اكتشف أن ذيل الفستان تم قصه بدون إذنه، مما جعله يشعر بعدم الاحترام والاحترافية. وأشار إلى أن منسقة الملابس، الخاصة بالممثلة المصرية وتدعى يمنى مصطفى، تواصلت معه وأخبرته أن “ذيل الفستان” طويل للغاية وسوف يتسبب في سقوطها ومن ثم لابدّ من قصه، إلا أنه رفض الفكرة نهائيًا، لأن ذلك سوف يقضي على فكرة التصميم.

بينما التزمت ياسمين صبري ومنسقة ملابسها الصمت ولم تعلقا حتى اللحظة.