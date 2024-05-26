أحمد العوضي يلمح مجدداً لإمكانية عودته إلى ياسمين عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مجدداً، تحدث الفنان المصري أحمد العوضي عن إمكانية عودته للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقهما، مؤكداً أن العلاقة بينهما خالية من أي خلافات.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي على “قناة الحياة”، “أنا قلت إني بحب ياسمين جداً والود والحب سائد بينا وإحنا بينا كل حاجة حلوة، ومفيش بينا أي نوع من أنواع الصدام”.

كما أضاف “لو ربنا وفق أننا نرجع هنرجع ولو رجعنا أكيد هنقول، وهي عندي حاجة كبيرة جداً زي ما أنا حاجة عندها كبيرة جداً، وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا”.

وحول إمكانية تعاونهما الفني مرة أخرى بعد نجاحهما في مسلسلي “اللي مالوش كبير” و”ضرب نار”، رد العوضي “طبعاً، إيه المشكلة ده شرف ليا”.

وكان العوضي قد علّق على تصريحات زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة”، التي أعربت فيها عن حبها الكبير له، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكتب العوضي عبر حسابه في فيسبوك “كل الامتنان لياسمين، أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه”.

وكان صديق مقرب من أحمد العوضي كشف لـ”العربية.نت” في وقت سابق، أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة أنه بعد تدخل الكثير من المقربين، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عودتهما بعد تصريحات ياسمين مع إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

بينما كشفت صديقة مقربة من ياسمين لـ”العربية.نت” أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجاب.

يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.

وفي بداية إبريل الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق “إنستغرام”، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.