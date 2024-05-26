حمادة هلال في “ليلة النكد” بالكويت.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظمة لحفل “ليلة النكد” بالكويت مشاركة الفنان حمادة هلال في الحفل عبر الحساب الرسمي للشركة على “إنستغرام” من خلال نشر بوستر الحفل والذي ظهر فيه الفنان حمادة هلال منفرداً وعلق الحساب على الصور: “أول المشاركين في ليلة النكد، سيتم الإعلان كل يوم عن فنان مشارك في الحفل”.

ومن المنتظر أن يتم إقامة الحفل يوم 20 يونيو المقبل في فندق كروان بلازا داخل قاعة البركة في الكويت، ويأتي الحفل بعنوان “ليلة النكد”، وسيُشارك في الحفل مجموعة من الفنانين سيتم إعلان أسمائهم خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن الفنان حمادة هلال شارك بموسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “المداح – الجزء الرابع”، وفي مطلع مايو الجاري كشف الفنان حمادة هلال عن مفاجأة تتعلق بأغنية “لقيناك حابس” شارة الجزء الرابع من مسلسل “المداح” مؤكداً أن مطربة الأغنية “غير حقيقية” وتم اختراعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الفنان حمادة هلال خلال حلوله ضيفاً في برنامج “الحكاية” من تقديم الإعلامي عمرو أديب والمُذاع على قناة mbc مصر: “في أغنية تتر مسلسل المداح 4 الشهيرة لقيناك حابس جبنا صوت من أصوات زمان، صوت فلكلوري غير موجود حالياً ولا نعرفها، وركبنا كلام الأغنية على الصوت بالـ Ai الذكاء الاصطناعي والست اللي بتغني غير موجودة في الحقيقة خالص”.

كما تحدث الفنان حمادة هلال خلال اللقاء عن إصابته في فقرات الظهر أثناء تصوير مسلسل المداح، قائلاً: “جالي ديسك بسبب مسلسل المداح، وبالأخص بسبب سلك الواير والمشاهد اللي كنت بتخبط فيها في الحيط وبطير في الهواء والحاجات دي، والحمد لله بقيت كويس دلوقتي”.

وجاء مسلسل “المداح: أسطورة العودة” من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.