"الأهلي وكفى".. خالد جلال يهنئ النادي الأهلي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المخرج الكبير خالد جلال بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على غريمه نادي الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

وحرص "خالد جلال" على تهنئة النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "الأهلي وكفى، نادي القرن، بطل أبطال إفريقيا، سر السعادة والفخر والنصر".

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد جلال كانت بمسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض".



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