أيتن عامر تغني "سطلانة" احتفالًا بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة أيتن عامر بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على غريمه نادي الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

ونشرت "أيتن" مقطع فيديو عبر استوري حسابها على "انستجرام" عقب انتهاء المباراة، وظهرت وهي ترتدي تيشيرت النادي الأهلي وقامت بغناء أغنية "سطلانة" التي اشتهر بغنائها لاعبي النادي الأهلي عقب فوزهم بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

ومن المعروف عن الفنانة أيتن عامر عن انتمائها للقلعة الحمراء ودائمًا ما تحرص على حضور مباريات النادي الأهلي أو التعليق عليها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة أيتن عامر كانت بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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