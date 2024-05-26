"شرفتونا".. أشرف عبد الباقي يهنئ الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على تهنئة جمهور النادي الأهلي عقب فوزه بدوري أبطال إفريقيا بعد هزيمة نادي الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ونشر "أشرف" صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يرتدي تيشيرت النادي الأهلي جنبًا إلى جنب مع تيشيرت نادي الزمالك وهنأ جمهور الفرقتين قائلا: "ألف مبروك للأهلي وألف مبروك للزمالك شرفتونا"، وجاءت التهنئة المشتركة للفريقين بسبب فوز نادي الزمالك مؤخرًا ببطولة الكونفدرالية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي الفنية كانت بمسلسل "جولة أخيرة" وعرض مطلع العام الجاري.



اقرأ أيضا:

بعد فوزه بجائزة من "كان السينمائي".. مخرج "رفعت عيني للسما": "أتمنى الناس تشوفه في السينما والتليفزيون"

"عقبال ويزو".. كيف علق الجمهور على شكل شيماء سيف بعد فقدها 50 كيلو من وزنها؟