بـ "سطلانة" و"نسر في السما".. نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النادي الأهلي وجمهوره بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه عقب فوزه على نادي الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وإليكم قائمة لأبرز نجوم الفن الذين قاموا بتهنئة النادي الأهلي:

نبيل الحلفاوي

احتفل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ونشر صورة لـ "نسر" يحلق في السماء في إشارة لشعار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: " للمرة الثانية عشر يحلق نسر الأهلي المصري في سماء إفريقيا ويستقر على أعلى قمة فيها مؤكدًا زعامته للكرة الإفريقية متوجًا بأربعة وأربعين لقبًا إفريقيا، راصدًا السوبر الإفريقي ليكون الخامس والأربعين إن شاء الله".

أيتن عامر

احتفلت الفنانة أيتن عامر بفوز النادي الأهلي على طريقتها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر استوري حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي تتابع المباراة بأحد الكافيهات وقامت بغناء أغنية "سطلانة" التي اشتهر بغنائها لاعبي النادي الأهلي عقب فوزهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

أشرف عبدالباقي

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على تهنئة جماهير النادي الأهلي والزمالك بمناسبة فوز الفريقين الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا والثاني ببطولة الكونفدرالية ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يرتدي قميص منقسم ما بين الأهلي والزمالك وعلق: "ألف مبروك للأهلي وألف مبروك للزمالك شرفتونا".

خالد سرحان

هنأ الفنان خالد سرحان جماهير النادي الأهلي على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ونشر تهنئته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "مبروووووووووووووووك يا أهلاوية".

صبري فواز

شارك الفنان صبري فواز في تهنئة النادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق بطريقة كوميدية "الـ 13 يا أهلي" مطالبًا بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا القادم.

حميد الشاعري

حرص الفنان حميد الشاعري على تهنئة النادي الأهلي ونشر تهنئته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "مبرووووووووووووك الـ 12 يا أهلينا هارد لاك ترجي".

خالد جلال

هنأ المخرج الكبير خالد جلال النادي الأهلي عقب فوزه بدوري أبطال إفريقيا، ونشر تهنئته عبر حسابه على "فيسبوك" وقال: "الأهلي وكفى، نادي القرن، بطل أبطال إفريقيا، سر السعادة والفخر والنصر".

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